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Посол: Туристический потенциал Азербайджана и Пакистана предлагает богатую смесь культуры

Посол: Туристический потенциал Азербайджана и Пакистана предлагает богатую смесь культуры Посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов принял участие на 1-ой Пакистанской международной туристической инвестиционной выставке.
Внешняя политика
12 августа 2023 г. 13:44
Посол: Туристический потенциал Азербайджана и Пакистана предлагает богатую смесь культуры

Посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов принял участие на 1-ой Пакистанской международной туристической инвестиционной выставке.

Как передает Report, об этом он написал в соцсети X.

"С удовольствием принял участие и выступил на 1-й Пакистанской международной туристической инвестиционной выставке. Информировал аудиторию о туристическом потенциале Азербайджана и Пакистана, которые предлагают богатую смесь культуры, истории, природных красот и уникального архитектурного сочетания Востока и Запада, достойных изучения", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Azerbaijan's tourism potential informed at exhibition held in Pakistan
Версия на азербайджанском языке Pakistanda keçirilən sərgidə Azərbaycanın turizm potensialı barədə məlumat verilib

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