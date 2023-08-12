Посол: Туристический потенциал Азербайджана и Пакистана предлагает богатую смесь культуры

Посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов принял участие на 1-ой Пакистанской международной туристической инвестиционной выставке.

Посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов принял участие на 1-ой Пакистанской международной туристической инвестиционной выставке.

Как передает Report, об этом он написал в соцсети X.

"С удовольствием принял участие и выступил на 1-й Пакистанской международной туристической инвестиционной выставке. Информировал аудиторию о туристическом потенциале Азербайджана и Пакистана, которые предлагают богатую смесь культуры, истории, природных красот и уникального архитектурного сочетания Востока и Запада, достойных изучения", - говорится в публикации.