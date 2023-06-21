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Посол: Турецкие компании могут участвовать в проектах ветроэнергетики в Кяльбаджаре и Лачыне

Посол: Турецкие компании могут участвовать в проектах ветроэнергетики в Кяльбаджаре и Лачыне Турецкие компании готовятся к участию в проектах ветроэнергетики в Кяльбаджаре и Лачыне.
Внешняя политика
21 июня 2023 г. 13:46
Посол: Турецкие компании могут участвовать в проектах ветроэнергетики в Кяльбаджаре и Лачыне

Турецкие компании готовятся к участию в проектах ветроэнергетики в Кяльбаджаре и Лачыне.

Как сообщает Report, об этом в интервью агентству Anadolu заявил посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов.

По его словам, турецкие компании Achar Enerji, Eksim Holding, Best Brands Energy Group, Renevo Enerji, Solar APEX заинтересованы в проектах, связанных с возобновляемыми источниками энергии: "Потому что Азербайджан имеет серьезный потенциал в сфере возобновляемых источников энергии".

Р.Мамедов напомнил, что в 2021 году президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по созданию зоны "зеленой энергии" на освобожденных от оккупации территориях.

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Версия на английском языке Ambassador: Turkish companies can participate in wind energy projects in Azerbaijan’s Kalbajar, Lachin
Версия на азербайджанском языке Səfir: "Türkiyə şirkətləri Kəlbəcər və Laçında külək enerjisi layihələrində iştirak edə bilər"

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