Посол: Турецкие компании могут участвовать в проектах ветроэнергетики в Кяльбаджаре и Лачыне

Турецкие компании готовятся к участию в проектах ветроэнергетики в Кяльбаджаре и Лачыне.

Турецкие компании готовятся к участию в проектах ветроэнергетики в Кяльбаджаре и Лачыне.

Как сообщает Report, об этом в интервью агентству Anadolu заявил посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов.

По его словам, турецкие компании Achar Enerji, Eksim Holding, Best Brands Energy Group, Renevo Enerji, Solar APEX заинтересованы в проектах, связанных с возобновляемыми источниками энергии: "Потому что Азербайджан имеет серьезный потенциал в сфере возобновляемых источников энергии".

Р.Мамедов напомнил, что в 2021 году президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по созданию зоны "зеленой энергии" на освобожденных от оккупации территориях.