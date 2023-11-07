Посол: Турция всегда рядом с братским Азербайджаном

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел на своей территории антитеррористические мероприятия локального характера. Весь мир должен обратить на это внимание. Азербайджан освободил свои земли.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел на своей территории антитеррористические мероприятия локального характера. Весь мир должен обратить на это внимание. Азербайджан освободил свои земли.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил посол Турции в Грузии Али Каан Орбай на мероприятии в Тбилиси, посвященном 8 ноября - Дню Победы Азербайджана.

Он отметил, что Турция всегда рядом с братским Азербайджаном: "Азербайджан одержал победу в справедливой борьбе. Да успокоит Всевышний души наших шехидов".