Посол: Турция никогда не забудет оказанную Азербайджаном поддержку после землетрясений

Турция никогда не забудет поддержку, оказанную Азербайджаном после разрушительных землетрясений февраля 2023 года.

Турция никогда не забудет поддержку, оказанную Азербайджаном после разрушительных землетрясений февраля 2023 года.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам новый посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн.

Дипломат напомнил, что в качестве нового посла представил сегодня верительные грамоты президенту Азербайджана.

"Турция и Азербайджан - братские страны. Был горд посетить могилу Гейдара Алиева, основателя современного Азербайджана, и почтить память шехидов на Аллее почетного захоронения", - добавил он.

По словам посла, главной миссией является соответствовать видению лидеров двух стран. Мы продолжим развивать наши отношения, сказал он.