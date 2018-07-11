Посол: Турция и Азербайджан продолжат поддерживать друг друга

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Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ "Мощь Турции - это мощь Азербайджана. Мы готовы делиться с вами всем, что у нас есть".

Как сообщает Report, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Эркан Эзорал.

Посол отметил, что обе братские страны еще более укрепятся, пока оказывают друг другу поддержку.

По словам Э.Озорала, не случайно, что свой первый официальный визит после избрания президентом Реджеп Тайип Эрдоган совершил именно в Азербайджан:

"Президент свой первый визит совершил именно в Азербайджан. Это уже стало традицией. И президент Азербайджана Ильхам Алиев после избрания президентом совершил свой первый официальный визит в Турцию. Турция и Азербайджан два государства, которые всегда вместе. Мы всегда будем поддерживать друг друга".

Посол подчеркнул, что обе страны готовы сотрудничать не только с экономической точки зрения, но и в других сферах.