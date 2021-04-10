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Посол: Турция и Азербайджан отныне станут еще ближе друг другу

Посол: Турция и Азербайджан отныне станут еще ближе друг другу "Я выполнил здесь свой долг для еще большего сближения Турции и Азербайджана"
Внешняя политика
10 апреля 2021 г. 14:40
Посол: Турция и Азербайджан отныне станут еще ближе друг другу

"Я выполнил здесь свой долг для еще большего сближения Турции и Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом 10 апреля чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики в Азербайджане Эркан Озорал сказал во время приема у президента Ильхама Алиева.

"Я работал, чтобы сблизить наши народы. Но возможность выполнить эту работу обеспечили вы, господа наши президенты, вы открыли нам дорогу. Нам удалось все сделать благодаря этому. Во время моего пребывания в Азербайджане я всегда получал поддержку со стороны всех структур, официальных лиц на всех уровнях, во главе с Вами. Хочу выразить всем вам отдельную благодарность и признательность. Хочу в Вашем лице выразить признательность азербайджанскому народу. Я всегда чувствовал наше братство, был свидетелем этого везде, где бывал. Иншаллах, Турция и Азербайджан отныне станут еще ближе друг другу. Потому что, как Вы сказали, вместе мы сила. Очень признателен, большое спасибо", - добавил посол.

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Версия на английском языке Envoy: Turkey, Azerbaijan will become even closer to each other
Версия на азербайджанском языке Səfir: “Türkiyə ilə Azərbaycan bundan sonra daha da bir-birinə yaxın olacaq”

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