Посол: Желаю, что выборы в Азербайджане и Турции прошли в обстановке согласия

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ "Это приятное совпадение, что выборы в парламент Азербайджана и Турции пройдут в один день. Я желаю, чтобы эти выборы прошли в обстановке согласия".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил посол Турции в Азербайджане Исмаил Альпер Джошкун, комментируя намеченные в Азербайджане и Турции на 1 ноября парламентские выборы.

Посол выразил уверенность, что вне зависимости от результатов, выборы принесут благо для обеих стран.

Говоря о том, смогут ли выборы в Турции положить конец курдскому вопросу, посол сказал, что правительство делает и продолжает делать шаги для удовлетворения потребностей курдского населения Турции: "Для нас сейчас главной проблемой является проблема террористической угрозы. Как вы знаете, терроризм не имеет этнической принадлежности. С одной стороны мы продолжим борьбу с терроризмом, с другой стороны будем стараться повысить уровень демократических прав и стандартов".