О нас

Посол Турции выразил соболезнования в связи с гибелью военных в ходе антитеррористических мероприятий

Посол Турции выразил соболезнования в связи с гибелью военных в ходе антитеррористических мероприятий Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы выразил соболезнования азербайджанскому народу в связи с гибелью военнослужащих в ходе антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе.
Внешняя политика
28 сентября 2023 г. 10:08
Посол Турции выразил соболезнования в связи с гибелью военных в ходе антитеррористических мероприятий

Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы выразил соболезнования азербайджанскому народу в связи с гибелью военнослужащих в ходе антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе.

Как сообщает Report, об этом турецкий дипломат написал на своей странице в социальной сети "Х".

"Да упокоит Аллах души героев, погибших в ходе антитеррористических мероприятий, проведенных азербайджанской армией в Карабахе. Выражаем соболезнования их семьям, соратникам и братскому азербайджанскому народу. Пусть ваша победа будет славной и благословенной, герои", - отмечается в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Türkiyə səfiri: "Qələbəniz şanlı və uğurlu olsun, igidlər!"

Экслюзивные новости

Эксперт: Европа принимает новую реальность в Карабахе
Эксперт: Европа принимает новую реальность в Карабахе
27 сентября 2023 г. 15:04
Спецпредставитель Зеленского: Мы приветствуем шаги азербайджанской армии
Спецпредставитель Зеленского: Мы приветствуем шаги азербайджанской армии
27 сентября 2023 г. 11:56
Народ Азербайджана чтит память шехидов, отдавших жизни за независимость Родины
ФотоНарод Азербайджана чтит память шехидов, отдавших жизни за независимость Родины
27 сентября 2023 г. 11:52
Ма Чи: Китай готов делиться с Азербайджаном опытом в сфере цифровой экономики
Ма Чи: Китай готов делиться с Азербайджаном опытом в сфере цифровой экономики
27 сентября 2023 г. 10:58
Эксперт: Протестующие в Армении действуют против интересов своей страны
Эксперт: Протестующие в Армении действуют против интересов своей страны
26 сентября 2023 г. 11:49
Советник посольства: Азербайджан и Китай могут сотрудничать в космической сфере
Советник посольства: Азербайджан и Китай могут сотрудничать в космической сфере
26 сентября 2023 г. 10:47
Замглавы МИД Турции: Восстановление территориальной целостности Азербайджана приведет к решению проблем в регионе
Замглавы МИД Турции: Восстановление территориальной целостности Азербайджана приведет к решению проблем в регионе
23 сентября 2023 г. 16:57
Глава МИД: После ухода преступного режима хунты перед армянами Карабаха откроются широкие возможности
Глава МИД: После ухода преступного режима хунты перед армянами Карабаха откроются широкие возможности
23 сентября 2023 г. 16:10
Джейхун Байрамов: Предстоящий период покажет, извлекла ли Армения уроки из своих прошлых ошибок
Джейхун Байрамов: Предстоящий период покажет, извлекла ли Армения уроки из своих прошлых ошибок
23 сентября 2023 г. 12:18
Нетаньяху: Между Государством Израиль и Азербайджаном все превосходно - ЭКСКЛЮЗИВ
Нетаньяху: Между Государством Израиль и Азербайджаном все превосходно - ЭКСКЛЮЗИВ
23 сентября 2023 г. 03:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi