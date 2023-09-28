Посол Турции выразил соболезнования в связи с гибелью военных в ходе антитеррористических мероприятий

Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы выразил соболезнования азербайджанскому народу в связи с гибелью военнослужащих в ходе антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе.

Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы выразил соболезнования азербайджанскому народу в связи с гибелью военнослужащих в ходе антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе.

Как сообщает Report, об этом турецкий дипломат написал на своей странице в социальной сети "Х".

"Да упокоит Аллах души героев, погибших в ходе антитеррористических мероприятий, проведенных азербайджанской армией в Карабахе. Выражаем соболезнования их семьям, соратникам и братскому азербайджанскому народу. Пусть ваша победа будет славной и благословенной, герои", - отмечается в сообщении.