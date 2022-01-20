Посол Турции выразил соболезнования народу Азербайджана

Посол Турции выразил соболезнования народу Азербайджана

Посол Турции в Азербайджане Джахид Багчи выразил соболезнования народу Азербайджана в связи с 32-й годовщиной трагедии 20 Января. Как сообщает Report, об этом дипломат написал в Twitter. "С глубоким уважением чтим память наших братьев и сестер, погибших

https://static.report.az/photo/f2657389-d3b3-310d-8b5b-370a1463ec32.jfif https://static.report.az/photo/f2657389-d3b3-310d-8b5b-370a1463ec32.jfif Джахит Багчы

Посол Турции в Азербайджане Джахид Багчи выразил соболезнования народу Азербайджана в связи с 32-й годовщиной трагедии 20 Января.

Как сообщает Report, об этом дипломат написал в Twitter.

"С глубоким уважением чтим память наших братьев и сестер, погибших за независимость и свободу 20 января 1990 года в Баку. Мы их не забудем", - написал посол. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

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