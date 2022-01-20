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Посол Турции выразил соболезнования народу Азербайджана

Посол Турции выразил соболезнования народу Азербайджана Посол Турции в Азербайджане Джахид Багчи выразил соболезнования народу Азербайджана в связи с 32-й годовщиной трагедии 20 Января. Как сообщает Report, об этом дипломат написал в Twitter. "С глубоким уважением чтим память наших братьев и сестер, погибших
Внешняя политика
20 января 2022 г. 09:46
Посол Турции выразил соболезнования народу Азербайджана
Джахит Багчы

Посол Турции в Азербайджане Джахид Багчи выразил соболезнования народу Азербайджана в связи с 32-й годовщиной трагедии 20 Января.
Как сообщает Report, об этом дипломат написал в Twitter.
"С глубоким уважением чтим память наших братьев и сестер, погибших за независимость и свободу 20 января 1990 года в Баку. Мы их не забудем", - написал посол.

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Версия на английском языке Turkish ambassador offers condolences to Azerbaijani people
Версия на азербайджанском языке Türkiyə səfiri Azərbaycan xalqına başsağlığı verib

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