Посол Турции выразил соболезнования народу Азербайджана

Посол Турции в Азербайджане Джахид Багчи выразил соболезнования народу Азербайджана в связи с 32-й годовщиной трагедии 20 Января.
Как сообщает Report, об этом дипломат написал в Twitter.
"С глубоким уважением чтим память наших братьев и сестер, погибших за независимость и свободу 20 января 1990 года в Баку. Мы их не забудем", - написал посол.
Посол Турции выразил соболезнования народу АзербайджанаПосол Турции выразил соболезнования народу Азербайджана Посол Турции в Азербайджане Джахид Багчи выразил соболезнования народу Азербайджана в связи с 32-й годовщиной трагедии 20 Января. Как сообщает Report, об этом дипломат написал в Twitter. "С глубоким уважением чтим память наших братьев и сестер, погибших
Внешняя политика
20 января 2022 г. 09:46
https://static.report.az/photo/f2657389-d3b3-310d-8b5b-370a1463ec32.jfifДжахит Багчы
Посол Турции в Азербайджане Джахид Багчи выразил соболезнования народу Азербайджана в связи с 32-й годовщиной трагедии 20 Января.
Версия на английском языке Turkish ambassador offers condolences to Azerbaijani people
Версия на азербайджанском языке Türkiyə səfiri Azərbaycan xalqına başsağlığı verib