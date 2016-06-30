Посол Турции выразил благодарность президенту и народу Азербайджана

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ "Выражаю благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, правительству в лице президента и азербайджанским братьям за проявление солидарности в связи с произошедшей трагедией".

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал посол Турции в Азербайджане Исмаил Алпер Джошкун.

Посол отметил, что каждый раз государство и народ Азербайджана выражают солидарность с Турцией: "Данное событие является неприемлемым терактом, приведшим к многочисленным жертвам среди гражданского населения. Конечно, мы не намерены привыкать к жизни с терактами. Мы будем вести строгую борьбу с этим. Однако это не только проблема Турции. Это глобальная проблема, наблюдающаяся в Европе, Америке, Пакистане, Африке и во многих точках мира. Для борьбы с этой проблемой нужно объединиться. После теракта в Стамбуле наряду с Азербайджаном солидарность проявили и другие наши союзники. Однако самым важным является предотвращение событий. Мы должны решить этот вопрос. Это не только проблема Турции, мишенью является не только Турция, мишенью является человечество. Со всеми источниками террора следует вести борьбу с одинаковой решительностью".