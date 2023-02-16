Посол Турции выразил благодарность Ильхаму Алиеву и Мехрибан Алиевой

"Выражаю благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой, а также гражданам, которые по их поручению направили гуманитарную помощь в Турцию".

"Выражаю благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой, а также гражданам, которые по их поручению направили гуманитарную помощь в Турцию".

Как сообщает Report, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи, присутствующий при отправке по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс гуманитарной помощи в Турцию.

Он подчеркнул, что Азербайджан, как и всегда, протянул руку помощи Турции: "Я благодарен братьям и сестрам, которые отправили в Турцию свои одеяла. Они не могли сидеть в своих теплых домах, когда их турецкие братья и сестры мерзли на снегу. Под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана мы преодолеем эту проблему. Турецкий народ никогда не забудет протянутую Азербайджаном руку помощи".