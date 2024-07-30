Посол Турции во Франции: Провокация против Азербайджана на телеканале Fr2 связана с несправедливой политикой

Провокационные высказывания ведущего французского телеканала Fr2, освещавшего церемонию открытия Олимпиады в Париже, опираются на несправедливую позицию Франции в отношении Азербайджана.

Провокационные высказывания ведущего французского телеканала Fr2, освещавшего церемонию открытия Олимпиады в Париже, опираются на несправедливую позицию Франции в отношении Азербайджана.

Об этом сказал французскому бюро Report посол Турции во Франции Юнус Демирер.

"В прошлом отношения между двумя странами были на высоком уровне. Сегодняшняя проблема связана с предвзятостью Франции, которая поддерживает Армению. Карабах исторически принадлежит Азербайджану, освободившему свои земли от оккупации. Отношения между двумя странами наладятся в том случае, если Франция займет справедливую позицию в этом вопросе", - сказал посол.

Он также напомнил, что Олимпийские игры, по сути политически нейтральные, должны объединять народы и страны.