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Посол Турции во Франции: Провокация против Азербайджана на телеканале Fr2 связана с несправедливой политикой

Посол Турции во Франции: Провокация против Азербайджана на телеканале Fr2 связана с несправедливой политикой Провокационные высказывания ведущего французского телеканала Fr2, освещавшего церемонию открытия Олимпиады в Париже, опираются на несправедливую позицию Франции в отношении Азербайджана.
Внешняя политика
30 июля 2024 г. 12:11
Посол Турции во Франции: Провокация против Азербайджана на телеканале Fr2 связана с несправедливой политикой

Провокационные высказывания ведущего французского телеканала Fr2, освещавшего церемонию открытия Олимпиады в Париже, опираются на несправедливую позицию Франции в отношении Азербайджана.

Об этом сказал французскому бюро Report посол Турции во Франции Юнус Демирер.

"В прошлом отношения между двумя странами были на высоком уровне. Сегодняшняя проблема связана с предвзятостью Франции, которая поддерживает Армению. Карабах исторически принадлежит Азербайджану, освободившему свои земли от оккупации. Отношения между двумя странами наладятся в том случае, если Франция займет справедливую позицию в этом вопросе", - сказал посол.

Он также напомнил, что Олимпийские игры, по сути политически нейтральные, должны объединять народы и страны.

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Версия на английском языке Ambassador: Provocation against Azerbaijan on French TV stem from unfair politics
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin Fransadakı səfiri: "Fr2" telekanalında Azərbaycana qarşı təxribat ədalətsiz siyasətlə əlaqədardır

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