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Посол Турции: Вместе с представителями дипкорпуса находимся в освобожденном Карабахе

Посол Турции: Вместе с представителями дипкорпуса находимся в освобожденном Карабахе "Мы вместе с представителями дипкорпуса в Азербайджане находимся в освобожденном Карабахе".
Внешняя политика
16 октября 2021 г. 12:07
Посол Турции: Вместе с представителями дипкорпуса находимся в освобожденном Карабахе

"Мы вместе с представителями дипкорпуса в Азербайджане находимся в освобожденном Карабахе".

Как передает Report, об этом посол Турции в Азербайджане Джахид Багчы написал в Twitter.

Дипломат поделился фотографиями из освобожденного от оккупации села Талыш Тертерского района.

Представители дипломатического корпуса в Азербайджане и местных СМИ совершают очередную поездку на освобожденные от оккупации территории. Их сопровождает помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

Участники поездки после Талыша отправятся в Суговушан.

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Версия на английском языке ФотоTurkish Ambassador: We are in liberated Karabakh together with diplomatic corps
Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyə səfiri: “Diplomatik korpusun təmsilçiləri ilə birlikdə azad Qarabağdayıq”

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