Посол Турции: Вместе с представителями дипкорпуса находимся в освобожденном Карабахе

"Мы вместе с представителями дипкорпуса в Азербайджане находимся в освобожденном Карабахе".

"Мы вместе с представителями дипкорпуса в Азербайджане находимся в освобожденном Карабахе".

Как передает Report, об этом посол Турции в Азербайджане Джахид Багчы написал в Twitter.

Дипломат поделился фотографиями из освобожденного от оккупации села Талыш Тертерского района.

Представители дипломатического корпуса в Азербайджане и местных СМИ совершают очередную поездку на освобожденные от оккупации территории. Их сопровождает помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

Участники поездки после Талыша отправятся в Суговушан.