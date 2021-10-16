Посол Турции: Вместе с представителями дипкорпуса находимся в освобожденном Карабахе

"Мы вместе с представителями дипкорпуса в Азербайджане находимся в освобожденном Карабахе".
Как передает Report, об этом посол Турции в Азербайджане Джахид Багчы написал в Twitter.
Дипломат поделился фотографиями из освобожденного от оккупации села Талыш Тертерского района.
Представители дипломатического корпуса в Азербайджане и местных СМИ совершают очередную поездку на освобожденные от оккупации территории. Их сопровождает помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.
Участники поездки после Талыша отправятся в Суговушан.