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Посол Турции в Вашингтоне поздравил азербайджанский народ с Днем Победы

Посол Турции в Вашингтоне поздравил азербайджанский народ с Днем Победы Посол Турции в США Хасан Мурат Марджан поздравил азербайджанский народ с 8 ноября - Днем Победы.
Внешняя политика
8 ноября 2022 г. 17:00
Посол Турции в Вашингтоне поздравил азербайджанский народ с Днем Победы

Посол Турции в США Хасан Мурат Марджан поздравил азербайджанский народ с 8 ноября - Днем Победы.

Как сказал дипломат американскому бюро Report, он счастлив стать свидетелем исторической победы Азербайджана и увидеть освобожденный Карабах и возрождение Шуши.

"Еще больше нас порадовало то, что на второй год Победы министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отметил этот праздник вместе с нами в Вашингтоне.

Поздравляю весь азербайджанский народ во главе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. С победой, Азербайджан!”, - заявил Хасан Мурат Марджан.

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Версия на английском языке Turkish Ambassador to US congratulates Azerbaijani people on Victory Day
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin Vaşinqtondakı səfiri Azərbaycan xalqını Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib

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