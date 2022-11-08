Посол Турции в Вашингтоне поздравил азербайджанский народ с Днем Победы

Посол Турции в США Хасан Мурат Марджан поздравил азербайджанский народ с 8 ноября - Днем Победы.

Посол Турции в США Хасан Мурат Марджан поздравил азербайджанский народ с 8 ноября - Днем Победы.

Как сказал дипломат американскому бюро Report, он счастлив стать свидетелем исторической победы Азербайджана и увидеть освобожденный Карабах и возрождение Шуши.

"Еще больше нас порадовало то, что на второй год Победы министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отметил этот праздник вместе с нами в Вашингтоне.

Поздравляю весь азербайджанский народ во главе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. С победой, Азербайджан!”, - заявил Хасан Мурат Марджан.