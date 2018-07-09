Посол Турции в России: Мы хотим продолжить трехстороннее сотрудничество Азербайджана, Турции и Ирана

Москва. 9 июля. REPORT.AZ/ "Сотрудничество Турции, Азербайджана и Ирана способствует развитию региональной стабильности".

Об этом российскому бюро Report заявил посол Турции в России Гусейн Дериоз.

По его словам, Турция, Азербайджан и Иран – это соседние страны, находящиеся в общем культурном пространстве, что намекает на тесное взаимодействие.

"Мы придаем большое значение развитию наших отношений как с Азербайджаном, так и с Ираном. Недавно был создан механизм взаимодействия министров иностранных дел Турции, Азербайджана и Ирана, позволяющий проводить обмен мнениями по региональным вопросам в трехстороннем формате. Этот механизм способствует развитию взаимопонимания на основе взаимной выгоды, региональному процветанию, укреплению стабильности и безопасности. Мы хотели бы продолжить наше сотрудничество в этом направлении и в будущем", - сказал Гусейн Дериоз.

Посол считает, что отношения между государствами в определенные периоды могут подвергаться чрезвычайно нежелательным изменениям и испытаниям, но важно при этом сохранять дружественные отношения между народами. Он также отметил, что Азербайджан сыграл большую роль в нормализации отношений с Россией после инцидента с самолетом.

"С помощью таких братских стран как Азербайджан, заслуживших доверие обоих государств, стало возможным устранение блоков в российско-турецких отношениях, восстановление доверия. Таким образом, появилась возможность предпринимать шаги для достижения еще более высокого уровня отношений, чем прежде", - сказал турецкий дипломат.

По мнению посла, уровень взаимоотношений между странами помогает развивать экономическое сотрудничество. Он отметил, что престиж турецких и азербайджанских компаний в России довольно высок.

"Существующие крепкие связи между Турцией и Азербайджаном, Турцией и Россией и Россией и Азербайджаном, а также намерение правительств этих трех стран еще больше укрепить экономическое сотрудничество являются самыми важными факторами, которые в предстоящий период обеспечат реализацию проектов турецких и азербайджанских предпринимателей в России. Турецкие и азербайджанские компании утвердили довольно много важных проектов в России. Предприниматели обеих стран хорошо знакомы с Россией", - сказал Гусейн Дериоз.

Исходя из этого, посол предлагает более тесное взаимодействие турецких и азербайджанских компаний в России.

"Азербайджанские и турецкие компании могут развивать совместные проекты во многих секторах Российской Федерации, которые в настоящее время обладают потенциалом для иностранных инвесторов. В этом контексте на первый план выходят инфраструктура, строительство, энергетический сектор, сектор недвижимости, пищевая промышленность, фармацевтический и медицинский сектора, парфюмерно-косметическая промышленность, машиностроение, мебельный и деревообрабатывающий сектора, автомобильная и автокомпонентная промышленность, технологии и инновации, телекоммуникации и транспорт", - отметил посол Турции в России.