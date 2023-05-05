Посол Турции в Азербайджане: Воля народа определит исход выборов

Воля народа определит исход выборов.

Воля народа определит исход выборов.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи.

Он выразил уверенность в том, что выборы пройдут прозрачно: "Выборы также пройдут в Гяндже и Нахчыване. Процесс продлится до 7 мая".

Отметим, что сегодня в Азербайджане граждане Турции смогут принять участие в голосовании на президентских и парламентских выборах. 5 мая в Баку с 09:00 утра открылись избирательные участки.

Для голосования граждан Турции в Азербайджане создано 15 избирательных участков, 9 из которых расположены в Баку. Кроме того, граждане Турции могут голосовать в Нахчыване и Гяндже.

Процесс голосования продлится до 21:00 7 мая.

Напомним, что 14 мая в Турции пройдут президентские и парламентские выборы.

За пост главы государства будут бороться 4 кандидата. Это председатель правящей Партии справедливости и развития, действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, председатель оппозиционной Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу, лидер оппозиционной Партии Отчизны Мухаррам Индже и турецкий политик Синан Оган.