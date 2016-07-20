Посол Турции в Азербайджане проведет пресс-конференцию

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Посол Турции в Азербайджане Исмайыл Альпер Джашгун проведет пресс-конференцию.

Как сообщает Report, пресс-конференция будет посвящена попытке государственного переворота в Турции 15 июля и событиям, происходящим после нее.

Мероприятие состоится в посольстве. Посол ответит на вопросы азербайджанских журналистов относительно событий в Турции.

Напомним, что в ночь с 15 на 16 июля сторонники Фетхуллаха Гюлена (FETO - террористическая организация) совершили попытки государственного переворота в Турции, однако это попытка была пресечена, участвующие в мятеже лица были арестованы.