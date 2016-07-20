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    Посол Турции в Азербайджане проведет пресс-конференцию

    Мероприятие состоится в посольстве

    Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Посол Турции в Азербайджане Исмайыл Альпер Джашгун проведет пресс-конференцию.

    Как сообщает Report, пресс-конференция будет посвящена попытке государственного переворота в Турции 15 июля и событиям, происходящим после нее. 

    Мероприятие состоится в посольстве. Посол ответит на вопросы азербайджанских журналистов относительно событий в Турции.

    Напомним, что в ночь с 15 на 16 июля сторонники Фетхуллаха Гюлена (FETO - террористическая организация) совершили попытки государственного переворота в Турции, однако это попытка была пресечена, участвующие в мятеже лица были арестованы. 

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