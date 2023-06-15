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Посол Турции в Азербайджане находится в Шуше

Посол Турции в Азербайджане находится в Шуше Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы находится в Шуше.
Внешняя политика
15 июня 2023 г. 09:37
Посол Турции в Азербайджане находится в Шуше

Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы находится в Шуше.

Как сообщает Report, дипломат поделился соответствующей публикацией в Twitter.

"Венец Кавказа, место, где объединяются культура и история, культурная столица Азербайджана, жемчужина Карабаха ", - написал он в комментарии к опубликованным фотографиям.

Дж.Багчы отметил, что посетил Шушу в годовщину подписания Шушинской декларации:

"Во вторую годовщину подписания исторической Шушинской декларации, возвысившей наши отношения до союзнического уровня, находимся на исторической площади в Шуше. Да здравствует братство Турции и Азербайджана!".

Отметим, что сегодня – вторая годовщина подписания "Шушинской декларации о союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой". Шушинская декларация была подписана 15 июня 2021 года в Шуше президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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