Посол Турции в Азербайджане: Мы растопчем и уничтожим все террористические организации

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ "Как нация, все мы скорбим. Никто подобными терактами не может сломить или же испугать Турцию и турецкий народ".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал.

"Мы можем скорбеть и грустить, однако решительны в борьбе с террором", - сказал посол.

По его словам, в вопросе борьбы с террором турецкий народ всегда рядом с правительством: "Вне зависимости от того, какая это террористическая организация - РПК, ИГ или FETÖ, - мы растопчем и уничтожим их".