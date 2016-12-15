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    Посол Турции в Азербайджане: Мы растопчем и уничтожим все террористические организации

    Эркан Озорал: Мы можем скорбеть и грустить, однако решительны в борьбе с террором

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ "Как нация, все мы скорбим. Никто подобными терактами не может сломить или же испугать Турцию и турецкий народ".

    Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал.

    "Мы можем скорбеть и грустить, однако решительны в борьбе с террором", - сказал посол.

    По его словам, в вопросе борьбы с террором турецкий народ всегда рядом с правительством: "Вне зависимости от того, какая это террористическая организация - РПК, ИГ или FETÖ, - мы растопчем и уничтожим их".

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