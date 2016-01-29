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    Посол: Турция желает урегулирования нагорно-карабахского конфликта, так же как и Азербайджан

    Региональные проекты периодически сталкивались с различными препятствиями

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ "Работы по завершению проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, хоть и была некоторая задержка, будут завершены до конца нынешнего года". Как сообщает Report, об этом заявил журналистам посол Турции в Азербайджане Исмаил Альпер Джошгун. 

    По словам посла, проект TANAP планируется реализовать в 2018 году. Он отметил, что региональные проекты, такие как TANAP и Баку-Тбилиси-Карс, периодически сталкивались с различными препятствиями.

    Комментируя нагорно-карабахское урегулирование, посол заявил, что Турция желает его  решения, так же как и Азербайджан.

    Посол отметил, что его страна продолжит оказывать поддержку Азербайджану, в плане повышения способностей армии и продолжит обмен опытом.

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