Посол: Турция желает урегулирования нагорно-карабахского конфликта, так же как и Азербайджан

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ "Работы по завершению проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, хоть и была некоторая задержка, будут завершены до конца нынешнего года". Как сообщает Report, об этом заявил журналистам посол Турции в Азербайджане Исмаил Альпер Джошгун.

По словам посла, проект TANAP планируется реализовать в 2018 году. Он отметил, что региональные проекты, такие как TANAP и Баку-Тбилиси-Карс, периодически сталкивались с различными препятствиями.

Комментируя нагорно-карабахское урегулирование, посол заявил, что Турция желает его решения, так же как и Азербайджан.

Посол отметил, что его страна продолжит оказывать поддержку Азербайджану, в плане повышения способностей армии и продолжит обмен опытом.