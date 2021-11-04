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Посол Турции: Должны быть соблюдены условия совместного проживания

Посол Турции: Должны быть соблюдены условия совместного проживания 13:05
Внешняя политика
4 ноября 2021 г. 13:49
Посол Турции: Должны быть соблюдены условия совместного проживания
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"Победа Азербайджана в Карабахе – показатель достижения справедливости".

Об этом Report сказал посол Турции в Азербайджане Джахид Багчы.

Он отметил, что Азербайджан обеспечил территориальную целостность в соответствии с резолюциями Совбеза ООН.

Дипломат подчеркнул, что Турция оказывала моральную и политическую поддержку Азербайджану: "В будущем полезно совместно оценивать потенциал региона. Как сказал господин президент, впредь мы должны обсуждать мир. Должны быть соблюдены условия совместного проживания. Еще раз поздравляю президента Ильхама Алиева, наших ветеранов, азербайджанский народ с первой годовщиной победы в Карабахе".
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Версия на английском языке Turkish envoy urges respect for rules of coexistence in South Caucasus
Версия на азербайджанском языке Türkiyə səfiri: “Regionda birlikdə yaşamağın şərtləri yerinə yetirilməlidir”

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