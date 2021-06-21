Посол Турции: Шушинская декларация – важное союзническое соглашение

Шушинская декларация – важное союзническое соглашение. Целью подписания этого документа является укрепление отношений между Азербайджаном и Турцией. Историческая значимость Шушинской декларации в будущем проявит себя еще больше".

Шушинская декларация – важное союзническое соглашение. Целью подписания этого документа является укрепление отношений между Азербайджаном и Турцией. Историческая значимость Шушинской декларации в будущем проявит себя еще больше".

Об этом в беседе с Report заявил посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи.

Он подчеркнул, что визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Шушу был историческим: "По случаю 100-летия Карского договора и Дня национального спасения азербайджанского народа 15 июня была подписана Шушинская декларация. Этим соглашением Азербайджана показал, что является в регионе более сильным государством".

Чичек Мамедова