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Посол Турции: Шушинская декларация – важное союзническое соглашение

Посол Турции: Шушинская декларация – важное союзническое соглашение Шушинская декларация – важное союзническое соглашение. Целью подписания этого документа является укрепление отношений между Азербайджаном и Турцией. Историческая значимость Шушинской декларации в будущем проявит себя еще больше".
Внешняя политика
21 июня 2021 г. 11:37
Посол Турции: Шушинская декларация – важное союзническое соглашение

Шушинская декларация – важное союзническое соглашение. Целью подписания этого документа является укрепление отношений между Азербайджаном и Турцией. Историческая значимость Шушинской декларации в будущем проявит себя еще больше".

Об этом в беседе с Report заявил посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи.

Он подчеркнул, что визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Шушу был историческим: "По случаю 100-летия Карского договора и Дня национального спасения азербайджанского народа 15 июня была подписана Шушинская декларация. Этим соглашением Азербайджана показал, что является в регионе более сильным государством".

Чичек Мамедова

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə səfiri: "Şuşa bəyannaməsi vacib müttəfiqlik anlaşmasıdır" - EKSKLÜZİV

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