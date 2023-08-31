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Посол Турции: Действия Армении замедляют мирный процесс

Посол Турции: Действия Армении замедляют мирный процесс "Говорить, что на территории существует гуманитарный кризис, оценивая ситуацию отдельно от территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, неверно. Это приводит к замедлению мирного процесса”.
Внешняя политика
31 августа 2023 г. 14:01
Посол Турции: Действия Армении замедляют мирный процесс
Джахит Багчы

Шаги, которые предпринимает Армения, приводят к замедлению мирного процесса.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы, который вместе с представителями дипломатического корпуса и военными атташе побывал на дороге Агдам-Ханкенди, где находится автоколонна Азербайджанского общества Красного Полумесяца с продовольственным грузом для армян, проживающих в Карабахском регионе.

По его словам, события, происходящие на азербайджанской территории, должны рассматриваться в рамках территориальной целостности и суверенитета Азербайджана: “После победы в Карабахе используется только один лозунг: Карабах - это Азербайджан! Такова позиция Турции. Важно признать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. На повестке - мирный процесс, который длится три года. Проведены встречи в Вашингтоне, Брюсселе, Москве. Турция поддерживает мирный процесс и стремится к нормализации отношений с Арменией, чтобы внести свой вклад в миростроительство".

Турецкий дипломат заявил, что попытки Армении создать гуманитарный кризис в период продолжающегося в течение трех лет мирного процесса не внесут вклад в миростроительство, а, наоборот, замедлят процесс: "Если вопрос в продовольственном обеспечении, то Азербайджан предлагает решения для этого. Можно воспользоваться дорогой Агдам-Ханкенди. Азербайджан предлагает удовлетворить все потребности армян, проживающих в Карабахском регионе. Сегодня Азербайджанское Общество Красного Полумесяца привезло армянам муку, которая должна быть принята, но переговоры все еще продолжаются. Мы не приемлем того, что попытки Азербайджана в этом направлении остаются незамеченными”.

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Версия на английском языке Turkish ambassador: Armenia's steps slow down peace process
Версия на азербайджанском языке Türkiyə səfiri: "Ermənistanın addımları sülh prosesinin ləngiməsinə səbəb olur"

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