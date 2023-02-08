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Посол Турции: Сердца в Азербайджане бились для того, чтобы облегчить нашу боль

Посол Турции: Сердца в Азербайджане бились для того, чтобы облегчить нашу боль Нам известно, что по Вашему (Президента Ильхама Алиева – ред.) указанию братский Азербайджан мобилизовался с первой же минуты. Причем мобилизовалось не только Министерство по чрезвычайным ситуациям, но и все структуры, общество, народ. Их сердца бились дл
Внешняя политика
8 февраля 2023 г. 17:13
Посол Турции: Сердца в Азербайджане бились для того, чтобы облегчить нашу боль

Нам известно, что по Вашему (Президента Ильхама Алиева – ред.) указанию братский Азербайджан мобилизовался с первой же минуты. Причем мобилизовалось не только Министерство по чрезвычайным ситуациям, но и все структуры, общество, народ. Их сердца бились для того, чтобы облегчить нашу боль. Мы стали свидетелями этого, видим это.

Как сообщает Report, об этом сказал посол Турецкой Республики в Азербайджане Джахит Багджи в беседе с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Выразив признательность за оказанную поддержку, посол сказал: "Действительно, произошло страшное землетрясение. Произошедшее впервые в истории Турции нелокальное землетрясение причинило нам большую боль. Оно отразилось более чем на десяти городах, более чем на десяти миллионах граждан, наши потери с каждым днем растут. Да ниспошлет Аллах терпения и выдержки нашему народу и убережет его в дальнейшем от таких страшных страданий, Иншаллах".

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Версия на английском языке Turkish envoy: Hearts in Azerbaijan beat to ease our pain
Версия на азербайджанском языке Cahit Bağcı: "Türkiyə bütün qəlbi ilə Azərbaycana təşəkkürlərini çatdırır"

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