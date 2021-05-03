Посол Турции: С победой в Карабахе мир стал свидетелем единства и силы двух братских стран

"Задача, стоящая перед нами в этот новый период, заключается в укреплении дружеских и братских связей между нашими народами с еще большим усердием и чувством ответственности".

"Задача, стоящая перед нами в этот новый период, заключается в укреплении дружеских и братских связей между нашими народами с еще большим усердием и чувством ответственности".

Как сообщает Report, об этом заявил новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи.

"Наша цель - углубить и расширить наши связи во всех областях, включая политическую, экономическую и культурную. Мы искренне верим, что дружба и сотрудничество, которые будут развиваться и укрепляться, будут способствовать как миру и безопасности во всем мире, так и общим интересам двух стран. Мы считаем, что необходимо развивать сотрудничество в таких областях, как образование и культура, а также укреплять дружбу и братство между нашими народами. Ради интересов нашего государства и нации мы еще более укрепим нашу дружбу.

В мире нет другого примера братства, кроме братства между Турцией и Азербайджаном. С победой в Карабахе мир стал свидетелем единства и силы двух братских стран. Наша задача - еще больше повысить уровень этих связей и сотрудничества, построенных на дружбе и братстве, внести свой вклад в их укрепление в регионе и мире", - сказал дипломат.