Посол Турции резко осудил провокации Армении на линии фронта

© Report.az

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Выражаю свои соболезнования в связи с гибелью 2-летней азербайджанской девочки и ее бабушки, погибшими 4 июля в селе Алханлы Физулинского района в результате армянского обстрела.



Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал.



Посол заявил, что серьезным образом осуждает подобные действия Армении.

Отметим, что вооруженные силы Армении 4 июля в районе 20:00 с позиций, расположенных на оккупированных территориях Азербайджана, совершили очередную провокацию, подвергнув обстрелу из минометов и гранатометов территории проживания гражданского населения и нахождения гражданских объектов в селе Алханлы Физулинского района с целью уничтожения гражданского населения и умышленного уничтожения личного имущества граждан.

В результате жители села Алханлы - Сахиба Идрис гызы Аллахвердиева 1966 г.р., ее внучка Захра Эльнур гызы Гулиева 2016 г.р. погибли. Еще одно гражданское лицо Салминаз Ильтифат гызы Гулиева 1965 г.р. госпитализирована с тяжелыми телесными ранениями.