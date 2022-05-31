Посол Турции: Рад, что мое желание посетить Кяльбаджар, осуществилось

Побывать в Кяльбаджаре было моим давним желанием, и я благодарен президенту Азербайджана за такую возможность.

Побывать в Кяльбаджаре было моим давним желанием, и я благодарен президенту Азербайджана за такую возможность.

Как сообщает Report, об этом посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы заявил журналистам.

"Мы смогли увидеть вандализм и разрушения в Кяльбаджаре, как и на других освобожденных территориях. Особенно грустно мне было слышать о резне в тоннеле. Многие не знаю об этой трагедии. Слава богу, что сегодня трехцветный флаг Азербайджана развивается в том числе в тут.", - заявил посол Турции.

Турецкий дипломат также выразил надежду, что скоро в Кяльбаджар смогут вернуться бывшие вынужденные переселенцы.

Представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса сегодня прибыли в Кяльбаджар. В поездке принимают участие более 80 дипломатов и военных атташе из более чем 50 стран и 10 международных организаций.