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Посол Турции: Рад, что мое желание посетить Кяльбаджар, осуществилось

Посол Турции: Рад, что мое желание посетить Кяльбаджар, осуществилось Побывать в Кяльбаджаре было моим давним желанием, и я благодарен президенту Азербайджана за такую возможность.
Внешняя политика
31 мая 2022 г. 15:07
Посол Турции: Рад, что мое желание посетить Кяльбаджар, осуществилось

Побывать в Кяльбаджаре было моим давним желанием, и я благодарен президенту Азербайджана за такую возможность.

Как сообщает Report, об этом посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы заявил журналистам.

"Мы смогли увидеть вандализм и разрушения в Кяльбаджаре, как и на других освобожденных территориях. Особенно грустно мне было слышать о резне в тоннеле. Многие не знаю об этой трагедии. Слава богу, что сегодня трехцветный флаг Азербайджана развивается в том числе в тут.", - заявил посол Турции.

Турецкий дипломат также выразил надежду, что скоро в Кяльбаджар смогут вернуться бывшие вынужденные переселенцы.

Представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса сегодня прибыли в Кяльбаджар. В поездке принимают участие более 80 дипломатов и военных атташе из более чем 50 стран и 10 международных организаций.

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Версия на английском языке Turkish envoy: Glad my desire to visit Kalbajar has come true
Версия на азербайджанском языке Türkiyə səfiri: “Kəlbəcərə səfər etmək arzumun həyata keçməsindən şadam”

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