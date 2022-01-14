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Посол Турции: Пусть наше братство будет длиться вечно

Посол Турции: Пусть наше братство будет длиться вечно "Шушинская декларация была подписана президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Ильхамом Алиевым, что перевело наши отношения со стратегического уровня на союзнический. Поздравляю с 30-летием дипломатических отношений Турции с Азербайджаном, пус
Внешняя политика
14 января 2022 г. 08:41
Посол Турции: Пусть наше братство будет длиться вечно

"Шушинская декларация была подписана президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Ильхамом Алиевым, что перевело наши отношения со стратегического уровня на союзнический. Поздравляю с 30-летием дипломатических отношений Турции с Азербайджаном, пусть наше братство будет длиться вечно.

Как передает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте заявил посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы.

Отметим, что сегодня исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Турцией. Турция стала первым государством, признавшим независимость Азербайджана 9 ноября 1991 года. Дипломатические отношения между двумя странами были установлены 14 января 1992 года.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: “Əlaqələrimizi müttəfiqliyə daşıyan prezidentlərin Şuşa Bəyannaməsinə atdıqları imzalar olub”

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