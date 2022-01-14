Посол Турции: Пусть наше братство будет длиться вечно
Посол Турции: Пусть наше братство будет длиться вечно"Шушинская декларация была подписана президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Ильхамом Алиевым, что перевело наши отношения со стратегического уровня на союзнический. Поздравляю с 30-летием дипломатических отношений Турции с Азербайджаном, пус
"Шушинская декларация была подписана президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Ильхамом Алиевым, что перевело наши отношения со стратегического уровня на союзнический. Поздравляю с 30-летием дипломатических отношений Турции с Азербайджаном, пусть наше братство будет длиться вечно.
Отметим, что сегодня исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Турцией. Турция стала первым государством, признавшим независимость Азербайджана 9 ноября 1991 года. Дипломатические отношения между двумя странами были установлены 14 января 1992 года.
İlişkilerimizi stratejik seviyeden müttefiklik seviyesine taşıyan Cumhurbaşkanımız RT Erdoğan ile Cenap Prezident İlham Aliyev’in #ŞuşaBeyannesi’yle attıkları imzalar olmuştur. Türkiye’nin Azerbaycan’la diplomatik ilişkilerinin 30.Yıldönümü kutlu, kardeşliğimiz daim olsun. pic.twitter.com/lb88X4mINr