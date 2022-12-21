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Посол Турции: Проведение встречи и проявление солидарности членами диаспоры важно

Посол Турции: Проведение встречи и проявление солидарности членами диаспоры важно "Проведение встречи и проявление солидарности членами диаспоры важно".
Внешняя политика
21 декабря 2022 г. 13:09
Посол Турции: Проведение встречи и проявление солидарности членами диаспоры важно

"Проведение встречи и проявление солидарности членами диаспоры важно".

Как передает командированный в Шушу сотрудник Report, об этом сказал посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы.

Он отметил исключительную важность форума руководителей ответственных за вопросы диаспоры госструктур Организации тюркских государств (ОТГ), прошедшего вчера в Баку и продолжающего работу сегодня в Шуше.

Посол напомнил, что ОТГ представляет собой платформу не только на уровне лидеров. Другим важным моментом посол назвал участие в форуме Северного Кипра, являющегося наблюдателем в ОТГ.

Дж.Багчы напомнил, что некоторое время назад с представителями турецкой диаспоры США были обсуждены вопросы сотрудничества с Азербайджаном.

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Версия на английском языке Turkish envoy: 'It is important for diaspora members to come together, show solidarity'
Версия на азербайджанском языке Türkiyə səfiri: "Diaspor üzvlərinin bir araya gələrək həmrəylik göstərmələri vacibdir"

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