Посол Турции: Проведение встречи и проявление солидарности членами диаспоры важно

"Проведение встречи и проявление солидарности членами диаспоры важно".

"Проведение встречи и проявление солидарности членами диаспоры важно".

Как передает командированный в Шушу сотрудник Report, об этом сказал посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы.

Он отметил исключительную важность форума руководителей ответственных за вопросы диаспоры госструктур Организации тюркских государств (ОТГ), прошедшего вчера в Баку и продолжающего работу сегодня в Шуше.

Посол напомнил, что ОТГ представляет собой платформу не только на уровне лидеров. Другим важным моментом посол назвал участие в форуме Северного Кипра, являющегося наблюдателем в ОТГ.

Дж.Багчы напомнил, что некоторое время назад с представителями турецкой диаспоры США были обсуждены вопросы сотрудничества с Азербайджаном.