Посол Турции прокомментировал информацию о возможном открытии границы с Арменией

"Мы пытаемся объяснить миру, что что бы ни случилось, мы всегда рядом с Азербайджаном"

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Посол Турции в Азербайджане Исмаил Алпер Джошгун прокомментировал информацию о возможном открытии границы с Арменией.

Как сообщает Report, посол сказал, что чуткое отношение Азербайджана к данному вопросу понятно: "С другой стороны, хочу довести до вашего внимания один вопрос, которому нужно уделить особое внимание. Ясно, что подобная информация распространяется силами, желающими нанести ущерб турецко-азербайджанским отношениям и доверию азербайджанского общества к Турции".

Как отметил посол, на подобные темы следует сразу же реагировать: "Нужно уделять внимание месседжам, передаваемым турецким государством в довольно стабильной форме. Наш месседж в достаточной степени ясен и открыт. Считаем, что полная нормализация невозможна до тех пор, пока Нагорный Карабах и прилегающие районы остаются под оккупацией. Учитывая, что открытие границ является составной частью нормализации, к данному вопросу нужен комплексный подход.

Как сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, каким бы не было решение Азербайджана в данном вопросе, мы всегда будем рядом. Мы также готовы сделать все необходимое для возвращения территорий Азербайджану мирным путем и вместе с Азербайджаном всегда на правой стороне. Дело заключается не только в братских отношениях. Мы пытаемся объяснить миру, что что бы ни случилось, мы всегда рядом с Азербайджаном. В данном вопросе международное право также на нашей стороне. Прежде всего вместе с Азербайджаном постараемся добиться обеспечения безопасности и только потом можно говорить о нормализации ситуации в регионе".