Посол Турции призвал международные организации поддержать Азербайджан в устранении минной проблемы

Турция призывает международные организации оказать поддержку Азербайджану в устранении минной проблемы.

Турция призывает международные организации оказать поддержку Азербайджану в устранении минной проблемы.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи на общественных слушаниях в Милли Меджлисе, посвященных вопросам борьбы с минной угрозой.

Посол напомнил, что Турция уже 40 лет борется с террористической организацией, и в этой связи накопила достаточный опыт как в борьбе с терроризмом, так и в разминировании.

Багчи подчеркнул, что после 44-дневной Отечественной войны Турция оказывает Азербайджану поддержку в разминировании.

"Мы продолжим оказывать поддержку братскому Азербайджану. В то же время призываем все международные организации, осуществляющие деятельность в этой сфере, поддержать Азербайджан", - добавил он.