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Посол Турции призвал международные организации поддержать Азербайджан в устранении минной проблемы

Посол Турции призвал международные организации поддержать Азербайджан в устранении минной проблемы Турция призывает международные организации оказать поддержку Азербайджану в устранении минной проблемы.
Внешняя политика
4 ноября 2023 г. 12:33
Посол Турции призвал международные организации поддержать Азербайджан в устранении минной проблемы

Турция призывает международные организации оказать поддержку Азербайджану в устранении минной проблемы.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи на общественных слушаниях в Милли Меджлисе, посвященных вопросам борьбы с минной угрозой.

Посол напомнил, что Турция уже 40 лет борется с террористической организацией, и в этой связи накопила достаточный опыт как в борьбе с терроризмом, так и в разминировании.

Багчи подчеркнул, что после 44-дневной Отечественной войны Турция оказывает Азербайджану поддержку в разминировании.

"Мы продолжим оказывать поддержку братскому Азербайджану. В то же время призываем все международные организации, осуществляющие деятельность в этой сфере, поддержать Азербайджан", - добавил он.

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Версия на английском языке Turkish ambassador calls on international organizations to support Azerbaijan in fight against landmines
Версия на азербайджанском языке Türkiyə səfiri mina problemi ilə mübarizədə beynəlxalq təşkilatları Azərbaycana dəstək verməyə çağırıb

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