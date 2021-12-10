Посол Турции посетил турецких военных в Агджабеди

Чрезвычайный и полномочный посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи посетил Агджабединский район.
Об этом дипломат написал в Twitter.
"Мы посетили Агджабеди вместе с военным атташе нашего посольства генерал-майором Закарией Ялчином, советником по внутренним вопросам генерал-майором Нури Озтюрком и юрисконсультом Оралом Юрдакулом. Мы посетили расположенное в Агджабеди Командование оперативной поддержки и получили информацию от полковника Ахмета Эрсена о деятельности командования", - отметил посол.