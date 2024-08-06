Посол Турции посетил посольство Азербайджана в Иране

Посол Турции в Тегеране Хиджаби Кырлангыч посетил посольство Азербайджана в Иране.

Посол Турции в Тегеране Хиджаби Кырлангыч посетил посольство Азербайджана в Иране.

Как сообщает Report, об этом посол Азербайджана в Иране Али Ализаде написал в своем аккаунте в социальной сети "Х".

"Был рад принять моего уважаемого коллегу, посла Турции в Иране Хиджаби Кырлангыча и сотрудников диппредставительства, которые первыми посетили наше посольство, возобновившее свою деятельность по новому адресу. Мы поблагодарили их за визит и подчеркнули важность продолжения и дальнейшего укрепления сотрудничества между нашими посольствами", - говорится в публикации.