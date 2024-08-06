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Посол Турции посетил посольство Азербайджана в Иране

Посол Турции посетил посольство Азербайджана в Иране Посол Турции в Тегеране Хиджаби Кырлангыч посетил посольство Азербайджана в Иране.
Внешняя политика
6 августа 2024 г. 14:26
Посол Турции посетил посольство Азербайджана в Иране

Посол Турции в Тегеране Хиджаби Кырлангыч посетил посольство Азербайджана в Иране.

Как сообщает Report, об этом посол Азербайджана в Иране Али Ализаде написал в своем аккаунте в социальной сети "Х".

"Был рад принять моего уважаемого коллегу, посла Турции в Иране Хиджаби Кырлангыча и сотрудников диппредставительства, которые первыми посетили наше посольство, возобновившее свою деятельность по новому адресу. Мы поблагодарили их за визит и подчеркнули важность продолжения и дальнейшего укрепления сотрудничества между нашими посольствами", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Turkish ambassador visits Azerbaijan’s embassy in Iran
Версия на азербайджанском языке Türkiyə səfiri Azərbaycanın İrandakı səfirliyini ziyarət edib

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