Посол Турции поделился публикацией о сборе помощи в Баку

Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи поделился публикацией о проводимой в Баку кампании по сбору помощи пострадавшим от землетрясения в Турции.

Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы поделился публикацией о проходящей в Баку кампании по сбору помощи пострадавшим от землетрясения в Турции.

Как сообщает Report, дипломат поделился фотографией на своей странице в Twitter и написал:

"Направляя помощь в Турцию, азербайджанский народ послал сообщение: "Мы не забыли Нуру-пашу"(который приехал в Азербайджан в 1918 году и, борясь с большевистской оккупацией, проложил путь к независимости страны)".

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

В 10 провинциях Турции объявлен режим ЧП на период трех месяцев. В стране объявлен семидневный траур в память о погибших.