Посол Турции поблагодарил президента Ильхама Алиева за открытие улицы Ататюрка в Шуше

Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи поблагодарил президента Ильхама Алиева.

Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи поблагодарил президента Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, соответствующей публикацией он поделился в Twitter.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев, который лично контролирует реконструкцию каждого уголка и улицы освобожденного Карабаха, открыл обновленную улицу Ататюрка в Шуше - венце Кавказа, жемчужине Карабаха и столице тюркского мира. Благодарим", - говорится в публикации.

Отметим, что 9 мая в Шуше состоялось открытие вывески улицы Ататюрка. Длина улицы составляет 714 метров, а ширина - 11 метров.