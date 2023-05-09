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Посол Турции поблагодарил президента Ильхама Алиева за открытие улицы Ататюрка в Шуше

Посол Турции поблагодарил президента Ильхама Алиева за открытие улицы Ататюрка в Шуше Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи поблагодарил президента Ильхама Алиева.
Внешняя политика
9 мая 2023 г. 18:13
Посол Турции поблагодарил президента Ильхама Алиева за открытие улицы Ататюрка в Шуше

Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи поблагодарил президента Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, соответствующей публикацией он поделился в Twitter.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев, который лично контролирует реконструкцию каждого уголка и улицы освобожденного Карабаха, открыл обновленную улицу Ататюрка в Шуше - венце Кавказа, жемчужине Карабаха и столице тюркского мира. Благодарим", - говорится в публикации.

Отметим, что 9 мая в Шуше состоялось открытие вывески улицы Ататюрка. Длина улицы составляет 714 метров, а ширина - 11 метров.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə səfiri Şuşada Atatürk küçəsinin açılmasına görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib

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