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    Посол Турции отбудет из Азербайджана в сентябре

    Исмаил Алпер Джошкун продолжит работу в МИД Турции

    Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Завершающий свою дипломатическую миссию посол Турции в Азербайджане Исмаил Алпер Джошкун покинет страну в сентябре.

    Как сообщили Report в посольстве Турции, дипломат продолжит свою карьеру на одной из позиций в министерстве иностранных дел Турции.

    Отметим, что И.А.Джошкун начал свою дипломатическую миссию в Азербайджане в сентябре 2012, сменив на этом посту Хулуси Кылыча. 

    Новым послом Турции в Азербайджане назначен бывший заместитель Хулуси Кылыча Эркан Озорал.

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