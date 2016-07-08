Посол Турции отбудет из Азербайджана в сентябре

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Завершающий свою дипломатическую миссию посол Турции в Азербайджане Исмаил Алпер Джошкун покинет страну в сентябре.

Как сообщили Report в посольстве Турции, дипломат продолжит свою карьеру на одной из позиций в министерстве иностранных дел Турции.

Отметим, что И.А.Джошкун начал свою дипломатическую миссию в Азербайджане в сентябре 2012, сменив на этом посту Хулуси Кылыча.

Новым послом Турции в Азербайджане назначен бывший заместитель Хулуси Кылыча Эркан Озорал.