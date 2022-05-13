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Посол Турции: Безопасность Анатолии зависит от Кавказа

Посол Турции: Безопасность Анатолии зависит от Кавказа Слова двух великих людей Мустафы Кемаля Ататюрка "Радость Азербайджана - наша радость, горе его - наше горе" и Гейдара Алиева "Один народ - два государства" являются для нас ключевыми. И наше союзничество зиждется на этих принципах.
Внешняя политика
13 мая 2022 г. 11:04
Посол Турции: Безопасность Анатолии зависит от Кавказа

Слова двух великих людей Мустафы Кемаля Ататюрка "Радость Азербайджана - наша радость, горе его - наше горе" и Гейдара Алиева "Один народ - два государства" являются для нас ключевыми. И наше союзничество зиждется на этих принципах.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы на конференции, посвященной подписанию Шушинской декларации и 30-летию установления азербайджано-турецких дипломатических отношений.

"Мы должны видеть проявление единства на словах, в работе, в мыслях. Наши азербайджанские братья сражались в битве при Чанаккале. В составе армии под командованием Нуру-паши, сражавшейся против большевистского вторжения, были тюрки из Киркука, Анатолии и Балкан. Мы должны руководствоваться идеями сельджуков, которые считали, что безопасность Анатолии зависит от стабильности и безопасности на Кавказе", - сказал дипломат.

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Версия на английском языке Ambassador: We see security of Anatolia in Caucasus
Версия на азербайджанском языке Səfir: "Anadolunun təhlükəsizliyini Qafqazlarda görürük"

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