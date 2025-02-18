Посол Турции: Нельзя отказываться от технологий, но нужно регулировать их использование

12:12 Технологии предоставляют огромные возможности, однако неизвестно, какие негативные или позитивные последствия они они могут принести человечеству. От технологий нельзя отказаться, но их использование необходимо регулировать.

Технологии предоставляют огромные возможности, однако неясно, какие негативные или позитивные последствия они могут принести человечеству. В связи с этим от технологий нельзя отказаться, но их использование необходимо регулировать.

Как сообщает Report, такое мнение выразил посол Турции в Азербайджане, профессор Бирол Акгюн на семинаре на тему "Геополитика технологий" в Университете Хазар.

По его словам, технологии уже давно активно вовлечены в трансформацию: "Неясно, куда приведет нас искусственный интеллект. Сегодня многие люди исследуют, как мир технологий повлияет на будущее. Технологии уже начали влиять на политику".

Дипломат также рассказал о влиянии смартфонов на подростков:

"Мы только сейчас начинаем понимать влияние использования с 2010 года смартфонов новым поколением. Число суицидов стало расти. Предлагается запретить использование смартфонов лицами младше 16 лет. Говорят, причиной самоубийств является социология, а не психология. Люди становятся склонны к суициду по мере возрастания чувства одиночества".