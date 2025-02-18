Посол Турции: Нельзя отказываться от технологий, но нужно регулировать их использование

Технологии предоставляют огромные возможности, однако неясно, какие негативные или позитивные последствия они могут принести человечеству. В связи с этим от технологий нельзя отказаться, но их использование необходимо регулировать.
Как сообщает Report, такое мнение выразил посол Турции в Азербайджане, профессор Бирол Акгюн на семинаре на тему "Геополитика технологий" в Университете Хазар.
По его словам, технологии уже давно активно вовлечены в трансформацию: "Неясно, куда приведет нас искусственный интеллект. Сегодня многие люди исследуют, как мир технологий повлияет на будущее. Технологии уже начали влиять на политику".
Дипломат также рассказал о влиянии смартфонов на подростков:
"Мы только сейчас начинаем понимать влияние использования с 2010 года смартфонов новым поколением. Число суицидов стало расти. Предлагается запретить использование смартфонов лицами младше 16 лет. Говорят, причиной самоубийств является социология, а не психология. Люди становятся склонны к суициду по мере возрастания чувства одиночества".