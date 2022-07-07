О нас

Посол Турции: Налаживание отношений с соседями – один из важных вопросов

Посол Турции: Налаживание отношений с соседями – один из важных вопросов Организация тюркских государств (ОТГ) позволяет решать важные вопросы и вызовы, которые встают перед тюркскими государствами.
Внешняя политика
7 июля 2022 г. 16:11
Посол Турции: Налаживание отношений с соседями – один из важных вопросов

Организация тюркских государств (ОТГ) позволяет решать важные вопросы и вызовы, которые встают перед тюркскими государствами.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы выступая с лекцией в рамках "Недели дипломатии".

По словам посла, отношения Азербайджана и Турции также развиваются в рамках Тюрк ПА, ТЮРКСОЙ, Международного фонда тюркской культуры и наследия и др.

"Налаживание отношений с соседями – один из важных вопросов. Мы должны расширять наше сотрудничество, установив нормальные отношения с соседями. Сотрудничество с соседями важно и ценно", - добавил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Turkish envoy: Cooperation with neighbors is important and valuable
Версия на азербайджанском языке Türkiyə səfiri: “Qonşularla əməkdaşlıq önəmli və dəyərlidir”

Экслюзивные новости

В период войны более 550 граждан Азербайджана получили вид на жительство в Украине
В период войны более 550 граждан Азербайджана получили вид на жительство в Украине
6 июля 2022 г. 16:04
МОМ: Около 12 тысяч граждан Азербайджана эвакуированы из Украины с начала войны
МОМ: Около 12 тысяч граждан Азербайджана эвакуированы из Украины с начала войны
5 июля 2022 г. 16:09
Инфраструктурные работы на БТК могут завершиться в будущем году
Инфраструктурные работы на БТК могут завершиться в будущем году
4 июля 2022 г. 15:50
АПБА: Закон о продбезопасности вступит в силу в следующем году
АПБА: Закон о продбезопасности вступит в силу в следующем году
4 июля 2022 г. 13:49
В Азербайджане отменены некоторые денежные выплаты депутатам
В Азербайджане отменены некоторые денежные выплаты депутатам
4 июля 2022 г. 11:21
Губернатор Киевской области: Мы готовимся к тому, что враг в любой момент может вернуться
Губернатор Киевской области: Мы готовимся к тому, что враг в любой момент может вернуться
4 июля 2022 г. 10:46
Погиб военнослужащий Азербайджанской армии
Погиб военнослужащий Азербайджанской армии
2 июля 2022 г. 16:28
А.Кулеба: В Киевской области полностью разрушено 161 многоквартирное здание, тысячи частных домов
А.Кулеба: В Киевской области полностью разрушено 161 многоквартирное здание, тысячи частных домов
2 июля 2022 г. 15:11
Член парламента Уганды: Рад, что президент Азербайджана показал свое лидерство в ДН
Член парламента Уганды: Рад, что президент Азербайджана показал свое лидерство в ДН
1 июля 2022 г. 17:02
Депутат Парламента Кыргызстана: Азербайджан добивается успехов в ДН
Депутат Парламента Кыргызстана: Азербайджан добивается успехов в ДН
1 июля 2022 г. 16:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi