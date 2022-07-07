Посол Турции: Налаживание отношений с соседями – один из важных вопросов

Организация тюркских государств (ОТГ) позволяет решать важные вопросы и вызовы, которые встают перед тюркскими государствами.

Организация тюркских государств (ОТГ) позволяет решать важные вопросы и вызовы, которые встают перед тюркскими государствами.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы выступая с лекцией в рамках "Недели дипломатии".

По словам посла, отношения Азербайджана и Турции также развиваются в рамках Тюрк ПА, ТЮРКСОЙ, Международного фонда тюркской культуры и наследия и др.

"Налаживание отношений с соседями – один из важных вопросов. Мы должны расширять наше сотрудничество, установив нормальные отношения с соседями. Сотрудничество с соседями важно и ценно", - добавил он.