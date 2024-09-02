Посол Турции: Мы рады, что выборы в Азербайджане благополучно завершились в мирной обстановке

Нас очень радует, что парламентские выборы на всей территории Азербайджана благополучно завершились в мирной обстановке.
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"Нас очень радует, что парламентские выборы, прошедшие на всей территории братского Азербайджана, включая освобожденный от оккупации Карабах, в 33-ю годовщину восстановления его независимости, благополучно завершились в мирной обстановке.
Надеемся, что результаты выборов и новый состав Милли Меджлиса будут успешными для народа и государства Азербайджана", - говорится в сообщении.