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Посол Турции: Мы рады, что выборы в Азербайджане благополучно завершились в мирной обстановке

Посол Турции: Мы рады, что выборы в Азербайджане благополучно завершились в мирной обстановке Нас очень радует, что парламентские выборы на всей территории Азербайджана благополучно завершились в мирной обстановке.
Внешняя политика
2 сентября 2024 г. 08:58
Посол Турции: Мы рады, что выборы в Азербайджане благополучно завершились в мирной обстановке

Нас очень радует, что парламентские выборы на всей территории Азербайджана благополучно завершились в мирной обстановке.

Как сообщает Report, об этом на своей странице в Х написал посол Турции в Баку Джахит Багчи.

"Нас очень радует, что парламентские выборы, прошедшие на всей территории братского Азербайджана, включая освобожденный от оккупации Карабах, в 33-ю годовщину восстановления его независимости, благополучно завершились в мирной обстановке.

Надеемся, что результаты выборов и новый состав Милли Меджлиса будут успешными для народа и государства Азербайджана", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Turkish ambassador says Türkiye happy that Azerbaijan parliamentary elections ended peacefully and safely
Версия на азербайджанском языке Türkiyə səfiri: Parlament seçkilərinin dinc və təhlükəsiz şəkildə başa çatması bizi çox sevindirir

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