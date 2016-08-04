Посол Турции: Мы не простим тех, кто отнесся к нам предвзято и сотрудничал с армянами - ИНТЕРВЬЮ

"Азербайджан стал одной из стран после Турции, в которой действует FETО"

"Во всех вопросах мы рядом с Азербайджаном"

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Эксклюзивное интервью посла Турции в Азербайджане Исмаила Алпера Джошгуна информагентству Report.

- Господин посол, какова на сегодняшний день общая обстановка на территории Турции? Как по Вашему, когда ситуация нормализуется?

- Каких-либо серьезных вопросов нет. 15 июля Турция столкнулась с серьезной угрозой, страна осталась лицом к лицу с попыткой госпереворота, за которой стоял ныне проживающий в Пенсильвании лидер террористической организации FETО Фетхуллах Гюлен.

Мы ни в коем случае не связываем это с Вооруженными силами Турции, которые являются зеницей нашего ока.

Это было инициативой микроба, проникшего в Вооруженные силы и другие госструктуры. Они хотели свергнуть конституционный строй. Это было серьезным вопросом и большой опасностью. Очень жаль, что не обошлось без жертв. Однако в ответ на призыв президента, люди вышли на улицы. Следует отметить, что на улицы вышли не только представители Партии справедливости и развития, но и турецкий народ в целом. Продемонстрированное на улицах единство отразилось и в парламенте. Политические партии объединили силы и в настоящее время в рамках конструктивного диалога между властью и оппозиционными партиями принимаются необходимые шаги. На следующий день после известных событий ситуация была взята под контроль и нестабильности не наблюдается. Просто, объявлено чрезвычайное положение в целях скорейшей ликвидации возможной опасности. Какие же шаги предпринимаются на данный момент?! Мы занимаемся чисткой в Вооруженных силах, других госструктурах, в том числе министерстве иностранных дел, где работаю я сам. Эти структуры очищаются от вирусов, которые годами молча и втихаря пытались устроиться. Мы также пытаемся еще более усилить эти структуры.

Что же касается ситуации на улицах, как говорят руководители нашего государства и правительства, организовываются демонстрации в праздничном настрое и с турецким флагом, что является показателем желания недавно столкнувшейся с опасностью страны идти вперед вместе и сообща.

- Когда Турция будет очищена от представителей FETО? Вы отметили, что чистка ведется и в МИД Турции. Были ли за последние два-три года уволенные в связи с этим вопросом в посольстве Турции в Азербайджане?

- Уволенных в нашем посольстве не было. Как и в других посольствах, у нас были новые назначения, а также сотрудники, срок назначения которых истек. Однако уволенных в связи с данным вопросом не было. Как говорил наш министр иностранных дел, проводилась серьезная работа для размещения в нашей структуре представителей террористической организации, были попытки размещения ими "своих людей" в закрытых отделах МИД. Следует хорошо осознавать то, о чем мы повествуем. Они настолько мастерски устроились в госуправлении, что отстранить их открыто не удавалось.

К примеру, очень жаль, что приближенные к главе нашего государства и начальнику Генштаба люди оказались членами этой террористической организации. Поэтому в Турции принимаются серьезные шаги. На сегодняшний день из различных структур в Турции отстранили более 60 тыс. человек. Их не уволили, не арестовали, просто ведутся конкретные расследования с учетом подозрений на их связь с FETО в той или иной форме. При подтверждении чьей-либо вины суд принимает решение об их аресте. Были также и те, кого уволили из-за подтверждения их причастности. Сюда можно отнести и более 3 000 военнослужащих, уволенных из Вооруженных сил Турции. Это - очень сложный и горький опыт. Как говорит глава нашего государства, это не месть, это - принимаемые в соответствии с законом шаги, которые осуществляются с чувством сострадания, и мы реализуем их.

- Продолжаются ли консультации с Азербайджаном в рамках борьбы с FETО?

- Естественно. Каждый должен знать, что мы всегда и в каждом вопросе находимся рядом с Азербайджаном. Количество взаимных визитов не счесть, даже на проводимых в третьих странах мероприятиях высокопоставленные официальные лица наших стран непременно находят время для беседы. Азербайджан является нашим самым близким стратегическим партнером, другом и братом. С этой страной мы открыто обсуждаем любой вопрос. Турция делится с Азербайджаном всем, как оценкой, связанной с внутренними и международными вопросами, так и существующими угрозами и опасностью. Азербайджан стал одной из стран после Турции, в которой действует FETО. Мы открыто делимся с Азербайджаном своим опытом, как делает это и Азербайджан. В конечном счете мы хотим вместе служить нашей нации с намерением объединить силы вместе с Азербайджаном.

- Одним из требований, поставленных Западом перед Турцией, является изменение закона о борьбе с терроризмом. Как по Вашему, не является ли это вопросом, направленным на территориальную целость Турции и ее федерализацию?

- Этот вопрос встал на повестке в составе свободных обсуждений, проводимых нами с Евросоюзом.

Однако здесь нужно учитывать следующее: во-первых, уже долгие годы Турция является страной, борющейся с серьезной угрозой терроризма, во-вторых, Турция не является единственной страной, подвергающейся террористическим нападениям. Очень жаль, что с этой проблемой сталкиваются многие страны. Мы знаем о событиях во Франции, Германии, Бельгии и пр. странах.

В-третьих, в какой бы стране вы не находились, там будут говорить о необходимости совместной борьбы с терроризмом, однако ответы на вопросы о форме распознания терроризма будут отличаться.

Очень жаль, что в вопросе распознания терроризма на международном уровне не существует стандартной договоренности.

Если честно - это позор человечества. Единой позиции по этому поводу нет. Очень жаль, что в различных странах ставят различия между такими понятиями, как "далекий террорист", "близкий террорист", "террорист, наносящий мне вред", или же "террорист, не наносящий мне вреда". Хотя в мире не должно быть такого понятия. Не хочу называть страну, однако мы все стали свидетелями теракта, совершенного из далекой страны. Сейчас для совершения террора не нужно ехать в какую-то страну, примером этому могут служить кибератаки. Подобного пристрастного отношения и дискриминации не должно быть в то время, когда зайдя в интернет можно ознакомиться с механизмом изготовления простой бомбы. Сирия может послужить этому хорошим примером. Определенные силы внутри Сирии закрывают глаза на террористические организации, совершающие террор против Турции и турецких граждан, что категорически недопустимо. Одним словом, нужно бороться со всеми видами терроризма. Принимать шаги для смягчения закона о борьбе с терроризмом в то время, когда Турция борется с террором, было бы нецелесообразно. Это могут расценить как неосознание масштабов угрозы. Следует внимательно изучить, почему подобные требования выдвигаются именно в нынешний период. Мы не намерены принимать связанные с данным вопросом шаги в то время, когда террористической организацией FETО была совершена попытка госпереворота. Надеюсь, что в скором времени мы станет свидетелями уничтожения террора.

- Может ли быть создан турецко-российский блок после наблюдающейся в последнее время положительной тенденции в отношениях между Турцией и Россией?

- Думаю, что понятие блока осталось позади. Это понятие не соответствует XXI веку. Кто говорит об этом? Это говорю я - посол Турции, являющейся членом НАТО. Мы являемся членом НАТО, однако не видим роли этого союза как блока. В данном регионе Россия является нашим важным партнером, дружественной страной. В недалеком прошлом мы пережили большие сложности. Отрадно, что у нас была возможность конструктивных переговоров и призыв, сделанный нами сразу же после разрыва связей, был услышан, и в последнее время связи между Турцией и Россией продолжаются как и прежде. Это принесет пользу не только Турции, но и всем странам региона, включая Россию и Азербайджан. Так как напряженность никому не принесет пользы. Помимо того, что Россия - одна из передовых стран региона и мира, которая является постоянным членом Совбеза ООН, на протяжении истории она была дружественной страной, которой Турция придавала важное значение. Существуют вопросы, в которых наши мнения расходятся. Думаю, что развитие наших связей предоставит возможность для их решения путем конструктивных переговоров. В ближайшее время должны встретиться главы наших государств. Надеюсь, что это принесет пользу как Турции, так России и региону в целом.

- Как может повлиять потепление отношений между Анкарой и Москвой на освобождение оккупированных территорий Азербайджана?

- Надеемся, что в ближайшее время будут приняты определенные шаги на пути урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана. Мы заявляем о важности прекращения оккупации, вне зависимости от уровня связей с Россией, требований международного права или же из-за братских отношений с Азербайджаном. Это нужно для реализации безопасности, развития и потенциала региона. Мы затрагиваем вопрос не только потому, что это право Азербайджана, а потому, что это послужит на благо каждого. С этой точки зрения, мы ждем от России многого в качестве члена Минской группы ОБСЕ, страны, обладающей тесными связями с Арменией и др. Мы готовы предпринять любые требующиеся от нас шаги в рамках желаний Азербайджана.

- Скорее всего, на фоне нормализации отношений между Турцией и Россией, наладятся и экономические отношения между двумя странами. Повлияет ли это на товарооборот между Турцией и Азербайджаном?

- На этой неделе Азербайджан посетила делегация турецких бизнесменов. В ответ на некоторые спекулятивные сообщения, прозвучавшие сразу же после попытки госпереворота в Турции, мы хотим показать, что и в нынешней ситуации в турецкой экономике преобладают положительные результаты. В первом полугодии 2016 года показатель экономического роста составил 4,8%. До конца 2016 года мы ждем достаточно высоких показателей роста. По сравнению с показателем 2009 года, в статистике трудоустройства заметен рост. Объем инвестиций в Турции растет, друг за другом нами осуществляются важные проекты. Был открыт мост Осман Гази, в ближайшее время в Стамбуле откроется третий мост, в этом году завершится строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. С другой стороны, принимаются шаги для повышения объема вкладываемых в Турцию инвестиций и роста экономической активности. Приезд турецких бизнесменов покажет наши цели и продемонстрирует желание развивать экономические и торговые связи с нашим стратегическим партнером - Азербайджаном. Важно то, что проводится политика диверсификации экономики Азербайджана и, своими возможностями, Турция в этом отношении является передовой страной, которая может добиться результатов в кратчайшие сроки. Рассматривая вопрос о том, куда и как Азербайджан может вложить инвестиции, в первую очередь на ум приходит Турция. Экономические связи между нами и объем вкладываемых инвестиций будут расти. Если проследить за развитием турецко-азербайджанских связей за последние 5-10 лет, можно увидеть ощутимый рост. В данном регионе Азербайджан является для Турции важным партнером и с учетом дополнения азербайджанской и турецкой экономикой друг друга, мы и в дальнейшем продолжим задуманные проекты, чтобы добиться еще большего развития и укрепления экономики.

- Недавно в парламенте Египта выдвинули предложение о признании "геноцида армян". Ваш египетский коллега заявил, что данное предложение было выдвинуто "в ответ на определенные шаги, препринятые в отношениях с Египтом". Каков будет Ваш ответ по данному вопросу?

- Благодарю за вопрос. Данное предложение было неуместным. Я очень уважаю египетского коллегу, но хочу сказать, посмотрите, чего хотят добиться армяне подобными претензиями?! Они не присоединились к обсуждениям в рамках академических дебатов по поводу того, чтобы открыть архивы. Что говорит Турция: давайте создадим совместную историческую комиссию, откроем архивы и обсудим все с участием третьей стороны. Когда глава нашего государства занимал пост премьер-министра и наши другие премьер-министры выражали сожаление по поводу некоторых трудностей, пережитых армянами во время Османской империи. Однако в заявлениях также отмечалось, что данный вопрос будет обсужден сторонами, то есть предусматривалось обсуждение вопроса в конструктивной форме, с учетом чувств противоположной стороны. Однако, проводя пропаганду, Армения пытается убедить мир в наличии несуществующего события. Какова же наиболее подходящая для этого почва? Они пытаются вынести вопрос на политическую плоскость. Посещая страны, в той или иной степени демонстрирующие к Турции недружелюбие, они пытаются получить их поддержку и с помощью собственной диаспоры стараются добиться принятия решений против Турции. Как я отмечал ранее, к своему египетскому коллеге отношусь с большим уважением, однако он говорит, что "данный вопрос был поднят в парламенте Египта как ответ на не столь благоприятные отношения между Турцией и Египтом". Здесь чувствуется некоторое признание. То есть, мы решили воспользоваться политическими мотивами из-за ухудшения связей. Если какая-либо страна хочет оказать искреннюю, подчеркиваю, именно искреннюю помощь в связи с событиями 1915 года, пусть сделает это в форме исторических обсуждений. Однако если по той или иной причине или же из-за ссоры с Турцией они зададутся вопросом "Как же навредить Турции?" и предпочтут союзничество с армянами, Турция этого не простит. Думаю, что данное признание важное и они осознают свою неправоту.

- Господин посол, очень жаль, что Ваша дипломатическая миссия в Азербайджане завершается. С какими впечатлениями Вы расстаетесь с Азербайджаном? Какое событие Вам наиболее запомнилось в период дипломатический деятельности?

- Пока я не прощаюсь с Вами, так как не проинформирован о времени возвращения в Анкару. Однако я сдам полномочия многоуважаемому послу - дипломату, который и ранее работал в Азербайджане. После 4-летней деятельности в Азербайджане я вернусь в Турцию. Азербайджан является местом, запомнившимся как послу Турции, так и любому гражданину Турции множеством прекрасных событий. Оказываемое вами гостеприимство безгранично. Я глубоко впечатлен тем, что где бы я ни был, будь то государственное или другое мероприятие, узнав о моем приезде из Турции все демонстрировали ко мне искреннюю любовь и уважение. Однако, как я отметил ранее, пока я не уезжаю.