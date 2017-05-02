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    Посол Турции: Мы не признаем решение ПАСЕ

    Данное решение не имеет для нас никакой силы© Report.az

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ "Мы не признаем решение Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о повторном открытии процедуры мониторинга в отношении Турции".

    Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал.

    По его словам, данное решение носит политический характер и за этим стоят другие цели: "Это решение не имеет для нас никакой силы. Официальные структуры Турции, наш президент и премьер-министр выразили свою позицию по этому поводу и осудили указанное решение". 

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