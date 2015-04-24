​Посол Турции: Мы докажем миру свою правоту, защищая нашу веру в историю

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/. "Мы докажем миру свою правоту, защищая нашу веру в историю, не избегая истин, связанных с претензиями о необоснованном "геноциде"".

Как сообщает Report, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Исмаил Алпер Джошгун, выступая на церемонии вручения наград победителям организованного посольством и Союзом писателей Азербайджана литературного конкурса, посвященного 100-летию битвы при Чанаккале.

По его словам, в настоящее время ведется кампания очернения Турции и тюркской истории: "Мы должны рассказать миру об этом, коснуться истинных фактов того времени. Мы должны рассказать правду, не впадая в эмоции, а приводя исторические факты. На необоснованные претензии мы дадим достойный ответ, и сделаем это не в форме борьбы, а в форме взаимопонимания. Мы не откажемся говорить о вопросах, в которых уверены".