Посол Турции: гумпомощь Баку сегодня прибудет в Карс

Поезд с гуманитарной помощью из 26 вагонов, отправленный вчера из Баку, сегодня прибудет в турецкий город Карс.

Поезд с гуманитарной помощью из 26 вагонов, отправленный вчера из Баку, сегодня прибудет в турецкий город Карс.

Как сообщает Report , об этом в своем Twitter-аккаунте написал посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи.

"Поезд с гуманитарной помощью из 26 вагонов, отправленный из Баку, достиг в Грузии станции Ахалкалаки, и завтра (сегодня - ред.) прибудет в Карс", - говорится в сообщении.

Посол добавил, что платформы единства и солидарности "Братская помощь" и "Век Турции" инициировали мост братства между Азербайджаном и Турцией. По его словам, ежедневно десятки грузовиков доставляют в зону бедствия продукты, палатки, одеяла, обогреватели.