О нас

Посол Турции: гумпомощь Баку сегодня прибудет в Карс

Посол Турции: гумпомощь Баку сегодня прибудет в Карс Поезд с гуманитарной помощью из 26 вагонов, отправленный вчера из Баку, сегодня прибудет в турецкий город Карс.
Внешняя политика
18 февраля 2023 г. 01:52
Посол Турции: гумпомощь Баку сегодня прибудет в Карс

Поезд с гуманитарной помощью из 26 вагонов, отправленный вчера из Баку, сегодня прибудет в турецкий город Карс.

Как сообщает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте написал посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи.

"Поезд с гуманитарной помощью из 26 вагонов, отправленный из Баку, достиг в Грузии станции Ахалкалаки, и завтра (сегодня - ред.) прибудет в Карс", - говорится в сообщении.

Посол добавил, что платформы единства и солидарности "Братская помощь" и "Век Турции" инициировали мост братства между Азербайджаном и Турцией. По его словам, ежедневно десятки грузовиков доставляют в зону бедствия продукты, палатки, одеяла, обогреватели.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ВидеоTürkiyə səfiri: “Bakının humanitar yardımı bu gün Qarsda olacaq”

Другие новости из категории

В Брюсселе прошла выставка Резы Дегати Ходжалы: израненные души
ФотоВ Брюсселе прошла выставка Резы Дегати "Ходжалы: израненные души"
18 февраля 2023 г. 00:56
Азербайджан выразил соболезнования Таджикистану
Азербайджан выразил соболезнования Таджикистану
18 февраля 2023 г. 00:41
Ильхам Алиев выразил уверенность, что деятельность посольства Азербайджана в Израиле внесет еще больший вклад в развитие связей
Ильхам Алиев выразил уверенность, что деятельность посольства Азербайджана в Израиле внесет еще больший вклад в развитие связей
18 февраля 2023 г. 00:03
Пинхас Гольдшмидт: условия, созданные в Азербайджане для представителей различных религий являются примером для других стран
Пинхас Гольдшмидт: условия, созданные в Азербайджане для представителей различных религий являются примером для других стран
17 февраля 2023 г. 23:59
Президент Ильхам Алиев : наше государство постоянно оказывает поддержку еврейской общине
Президент Ильхам Алиев : наше государство постоянно оказывает поддержку еврейской общине
17 февраля 2023 г. 23:55
Президент Ильхам Алиев подчеркнул успешное развитие отношений между Азербайджаном и Израилем
Президент Ильхам Алиев подчеркнул успешное развитие отношений между Азербайджаном и Израилем
17 февраля 2023 г. 23:48
В Мюнхене состоялась встреча президента Ильхама Алиева с министром обороны Израиля
ФотоВ Мюнхене состоялась встреча президента Ильхама Алиева с министром обороны Израиля
17 февраля 2023 г. 23:39
Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с президентом Конференции европейских раввинов
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с президентом Конференции европейских раввинов
17 февраля 2023 г. 23:28
МИД Азербайджана: Во время резни в Гарадаглы было убито 68 мирных жителей
МИД Азербайджана: Во время резни в Гарадаглы было убито 68 мирных жителей
17 февраля 2023 г. 23:06
Из Гянджи в Турцию отправлена очередная партия гуманитарной помощи
Из Гянджи в Турцию отправлена очередная партия гуманитарной помощи
17 февраля 2023 г. 21:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi