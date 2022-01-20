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Посол Турции: Борьба за независимость азербайджанского народа завершилась победой в Отечественной войне

Посол Турции: Борьба за независимость азербайджанского народа завершилась победой в Отечественной войне "В ночь с 19 на 20 января 1990 года в Баку азербайджанский народ проявил героизм в борьбе за свободу, независимость. Кровавые январские события предвещали распад Советского Союза". Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сказала посол Турции в Грузи
Внешняя политика
20 января 2022 г. 17:23
Посол Турции: Борьба за независимость азербайджанского народа завершилась победой в Отечественной войне

"В ночь с 19 на 20 января 1990 года в Баку азербайджанский народ проявил героизм в борьбе за свободу, независимость. Кровавые январские события предвещали распад Советского Союза".
Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сказала посол Турции в Грузии Фатма Джерен Язган.
По словам посла, борьба за независимость и территориальную целостность Азербайджана, начавшаяся 32 года назад, завершилась победой в 44-дневной Отечественной войне в 2020 году: "Турция гордится волей и победой своих азербайджанских братьев. Мы с чувством благодарности и гордости чтим память всех шехидов тюркского народа. Об их героизме важно помнить каждый день. Преклоняемся перед памятью шехидов и желаем терпения их семьям".

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Версия на английском языке Turkish Ambassador: Azerbaijan's struggle for independence ended with victory in Patriotic War
Версия на азербайджанском языке Türkiyə səfiri: "Azərbaycan xalqının azadlıq savaşı Vətən müharibəsində Zəfərlə yekunlaşdı"

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