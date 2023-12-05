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Посол Турции: Беспилотник KIZILELMA также будет летать в небе Азербайджана

Посол Турции: Беспилотник KIZILELMA также будет летать в небе Азербайджана Новый турецкий беспилотник KIZILELMA, разработанный компанией Baykar, будет летать в небе Азербайджана.
Внешняя политика
5 декабря 2023 г. 17:41
Посол Турции: Беспилотник KIZILELMA также будет летать в небе Азербайджана

Новый турецкий беспилотник KIZILELMA, разработанный компанией Baykar, будет летать в небе Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы во время выступления на церемонии открытия центра мониторинга электронных весов.

Дипломат отметил, что Турция готова делиться с Азербайджаном своим опытом в сфере дорожного строительства.

Багчи напомнил, что турецкие ударные БПЛА Bayraktar уже пополнили арсенал ВВС Азербайджана.

"Эти БПЛА уже летают в небе Азербайджана и обеспечивают его безопасность. Однако Турция разработала также беспилотник KIZILELMA. Вскоре и он начнет летать в небе Азербайджана. Турция расширяет сотрудничество с Азербайджаном в соответствии с Шушинской декларацией", - сказал он.

Напомним, производитель БПЛА Bayraktar – компания Baykar приступила к созданию нового беспилотника KIZILELMA в 2020 году. Первый полет был произведен в 2022 году.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə səfiri: “İkinci "Qızıl alma” Azərbaycan səmasında uçacaq”

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