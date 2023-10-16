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Посол Турции: Азербайджанский флаг будет вечно развеваться в Ханкенди и Ходжалы

Посол Турции: Азербайджанский флаг будет вечно развеваться в Ханкенди и Ходжалы Азербайджанский флаг, поднятый в городах Ханкенди и Ходжалы, будет развеваться вечно.
Внешняя политика
16 октября 2023 г. 14:58
Посол Турции: Азербайджанский флаг будет вечно развеваться в Ханкенди и Ходжалы

Азербайджанский флаг, поднятый в городах Ханкенди и Ходжалы, будет развеваться вечно.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи на мероприятии, посвященном 500-летию создания первого внешнеполитической ведомства Турции.

Дипломат поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева, азербайджанский народ и армию с исторической победой: "Историческое событие, которое с нетерпением ждал весь тюркский мир, свершилось на наших глазах. Флаг, поднятый в Ханкенди и Ходжалы, будет развеваться вечно".

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Версия на английском языке Turkish Ambassador: Flag raised in Khankandi and Khojaly will never come down
Версия на азербайджанском языке Türkiyə səfiri: "Xankəndidə və Xocalıda yüksəldilən bayraq heç vaxt enməyəcək"

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