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Посол Турции: 27 сентября – славное и святое шествие

Посол Турции: 27 сентября – славное и святое шествие Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы по случаю 27 сентября - Дня памяти почтил память шехидов, павших в Отечественной войне
Внешняя политика
27 сентября 2023 г. 10:52
Посол Турции: 27 сентября – славное и святое шествие

Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы по случаю 27 сентября - Дня памяти почтил память шехидов, павших в Отечественной войне.

Как сообщает Report, об этом дипломат написал на своей странице в социальной сети "X".

По его словам, 27 сентября - славное и святое шествие, день начала 44-дневной Отечественной войны, победа в которой положила конец 30-летней печали оккупации Карабаха.

"Пусть наши победы будут славными и успешными. Наши шехиды - высший источник гордости. Шехиды не умирают! Да здравствует турецко-азербайджанское братство", - написал он.

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Версия на английском языке Turkish ambassador: September 27 - glorious and holy march
Версия на азербайджанском языке Türkiyə səfiri: "27 sentyabr şanlı və müqəddəs yürüşdür"

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