Посол Турции: 27 сентября – славное и святое шествие

Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы по случаю 27 сентября - Дня памяти почтил память шехидов, павших в Отечественной войне

Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы по случаю 27 сентября - Дня памяти почтил память шехидов, павших в Отечественной войне.

Как сообщает Report, об этом дипломат написал на своей странице в социальной сети "X".

По его словам, 27 сентября - славное и святое шествие, день начала 44-дневной Отечественной войны, победа в которой положила конец 30-летней печали оккупации Карабаха.

"Пусть наши победы будут славными и успешными. Наши шехиды - высший источник гордости. Шехиды не умирают! Да здравствует турецко-азербайджанское братство", - написал он.