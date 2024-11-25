Посол: Товарооборот Украины и Азербайджана за 10 месяцев вырос на 6%

Экспорт украинских товаров в Азербайджан показал рост на 15.1% за 10 месяцев в 2024 году, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Товарооборот между Украиной и Азербайджаном в январе-октябре 2024 года составил 408 млн долларов США, что на 6% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Как передает Report, об этом сообщил посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев, со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.

Дипломат отметил, что экспорт из Украины в Азербайджан за 10 месяцев вырос на 15,1%.

"Это подтверждает укрепление экономических связей между двумя странами и растущий спрос на украинскую продукцию на азербайджанском рынке", - отметил посол.

В структуру украинского экспорта в Азербайджан входят: мясо и пищевые мясные субпродукты (мясо птицы и крупного рогатого скота), изделия из черного металла, технические товары, сахар и кондитерские изделия, какао.