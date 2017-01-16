Посол: Товарооборот между Азербайджаном и Румынией в 2016 года превысил показатели позапрошлого года

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Товарооборот между Румынией и Азербайджаном по итогам 10 месяцев 2016 года составил 150 млн долларов.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал посол Румынии в Азербайджане Дан Янку.

Он выразил уверенность, что товарооборот по итогам всего 2016 года превысит показатели позапрошлого года.

Говоря о возможных визитах между Азербайджаном и Румынией, Д.Янку отметил, что в настоящее время прорабатывается повестка на 2017 год.