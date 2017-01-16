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    Посол: Товарооборот между Азербайджаном и Румынией в 2016 года превысил показатели позапрошлого года

    В настоящее время прорабатывается повестка на 2017 год

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Товарооборот между Румынией и Азербайджаном по итогам 10 месяцев 2016 года составил 150 млн долларов.

    Как сообщает Report, об этом журналистам сказал посол Румынии в Азербайджане Дан Янку.

    Он выразил уверенность, что товарооборот по итогам всего 2016 года превысит показатели позапрошлого года.

    Говоря о возможных визитах между Азербайджаном и Румынией, Д.Янку отметил, что в настоящее время прорабатывается повестка на 2017 год.

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